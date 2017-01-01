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Россияне чаще всех просят убежища в Польше

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Польские власти приняли от россиян 2120 заявлений по поводу предоставления убежища. Вторыми были украинцы – 300. Третье место у Таджикистана – 85.
Россияне больше всех стремятся получить убежище в Польше
Россияне больше всех стремятся получить убежище в Польше
fakt.pl

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Граждане России чаще всего обращались по поводу предоставления убежища в Польше в 2017 году. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные Евростата в среду, 22 марта.

Всего польские власти приняли от россиян 2120 заявлений по поводу предоставления убежища. Вторыми были украинцы – 300. Третье место заняли представители Таджикистана – 85.

Также украинцы обращались по поводу убежища в Чехию (295 человек), Португалию (125) и Эстонию (10).

Напомним, в 2017 году число просителей убежища в ЕС сократилось вдвое – до 650 тысяч человек. Больше всего искателей убежища было из Сирии (102,4 тыс.), Ирака (47,5 тыс.) и Афганистана (43,6 тыс.).

Среди наиболее желаемых стран ЕС для проживания беженцы отдают предпочтение Германии, Италии, Франции, Греции, Великобритании, Швеции и Испании.

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Теги: Россия, Украина, Польша, ЕС, Евросоюз, украинцы, россияне, убежище, Политическое убежище
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