Россияне чаще всех просят убежища в Польше
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Граждане России чаще всего обращались по поводу предоставления убежища в Польше в 2017 году. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные Евростата в среду, 22 марта.
Всего польские власти приняли от россиян 2120 заявлений по поводу предоставления убежища. Вторыми были украинцы – 300. Третье место заняли представители Таджикистана – 85.
Также украинцы обращались по поводу убежища в Чехию (295 человек), Португалию (125) и Эстонию (10).
Напомним, в 2017 году число просителей убежища в ЕС сократилось вдвое – до 650 тысяч человек. Больше всего искателей убежища было из Сирии (102,4 тыс.), Ирака (47,5 тыс.) и Афганистана (43,6 тыс.).
Среди наиболее желаемых стран ЕС для проживания беженцы отдают предпочтение Германии, Италии, Франции, Греции, Великобритании, Швеции и Испании.