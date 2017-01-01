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Появилось видео атаки на ядерный реактор в Сирии

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На видео показана операция по уничтожению ядерного центра в Сирии осенью 2007 года. Из-за взрывов огромный по площади объект превратился в руины.
Появилось видео уничтожения ядерного реактора в Сирии
Появилось видео уничтожения ядерного реактора в Сирии
Скриншот из видео

Израильские власти показали видео уничтожения военно-воздушными силами страны ядерного реактора в Сирии. Ролик в среду, 21 марта, был размещен на Уoutube.

На видео показан бомбовый удар израильской авиации по исследовательскому комплексу в 2007 году. Он являлся центральной частью сирийского атомного проекта и находился в пустыне в регионе Дайр-эз-Заур на границе с Ираком.

Данные об этой операции были засекречены.

Ранее сообщалось, что Израиль снял гриф секретности с информации о военной операции по уничтожению сирийского ядерного реактора, которая состоялась в 2007 году.

 

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Теги: Израиль, Сирия, видео, реактор, Исламское государство
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Источник: korrespondent.net

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