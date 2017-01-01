В России приостановлена работа польских визовых центров

С 27 марта в РФ приостановят работу все 28 визовых центров Польши.

В российском ведомстве утверждают, что ситуация не связана с политикой polsha.pl

В Российской Федерации с 27 марта приостановят работу все 28 визовых центров Польши.

Об этом сообщает Интерфакс со сылкой на информацию провайдера VFS Global.

Читай также: ЕС официально продлил санкции против России

“20 марта 2018 - последний день приема документов в региональных визовых центрах, 22 марта 2018 - последний день приема документов в Москве, с 21 марта 2018 года региональные визовые центры будут работать только на выдачу готовых паспортов, с 23 марта 2018 года визовый центр в Москве будет работать только на выдачу готовых паспортов“, - говорится в сообщении.

Подача визовых заявлений с 23 марта 2018 возможна только через консульский отдел посольства Республики Польша в Москве и только при условии предварительной регистрации, уточняется в сообщении.

Читай также: Дуда объяснил, почему не поздравляет Путина с победой

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина пояснила, что это не связано с политикой и ситуация продлится около двух недель.

Напомним, 20 марта во Львовском облсовете потребовали разорвать дипломатические отношения в Россией. Также для граждан Российской Федерации предлагается ввести визовой режим.