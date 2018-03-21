СМИ: Сергей Лавров уйдет из МИД РФ

По информации источников, Сергей Лавров после увольнения также не войдет в состав нового правительства Путина.

Лавров якобы сам давно хотел уйти EPA/UPG

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров покинет свой пост и не войдет в состав нового правительства, которое сформирует президент Владимир Путин.

Об этом сообщает издание RTVI со ссылкой несколько источников, близких к внешнеполитическому ведомству РФ.

По информации источников, Лавров якобы уже давно намеревался покинуть пост, объясняя это усталостью, однако по просьбе Путина доработал до президентских выборов.

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Один из сотрудников ведомства уточнил, что на данный момент ожидается объявление нового состава правительства и ни для кого не секрет, что Лавров давно хотел уйти из МИД РФ.

Представитель МИД Мария Захарова заявила, что не знает, останется ли Лавров на своем посту.

Близкие к Лаврову источники сообщили, что он, скорее всего, займет должность в Совете безопасности России.

Напомним, 15 марта министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров споткнулся и упал на колени, поднимаясь на главную сцену форума Россия - страна возможностей.