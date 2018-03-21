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СМИ: Сергей Лавров уйдет из МИД РФ

Комментариев: 8
По информации источников, Сергей Лавров после увольнения также не войдет в состав нового правительства Путина.
Лавров якобы сам давно хотел уйти
Лавров якобы сам давно хотел уйти
EPA/UPG

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров покинет свой пост и не войдет в состав нового правительства, которое сформирует президент Владимир Путин.

Об этом сообщает издание RTVI со ссылкой несколько источников, близких к внешнеполитическому ведомству РФ.

По информации источников, Лавров якобы уже давно намеревался покинуть пост, объясняя это усталостью, однако по просьбе Путина доработал до президентских выборов.

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Один из сотрудников ведомства уточнил, что на данный момент ожидается объявление нового состава правительства и ни для кого не секрет, что Лавров давно хотел уйти из МИД РФ.

Представитель МИД Мария Захарова заявила, что не знает, останется ли Лавров на своем посту. 

Близкие к Лаврову источники сообщили, что он, скорее всего, займет должность в Совете безопасности России.

Напомним, 15 марта министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров споткнулся и упал на колени, поднимаясь на главную сцену форума Россия - страна возможностей.

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Теги: Россия, РФ, МИД, Лавров
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Комментариев (8)
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soska_lera    21.03.2018, 15:36
Оценка:  +1
soska_lera
сам дуба вріже чи отруять як і чурку?
Gerda-50    21.03.2018, 15:36
Оценка:  +2
Gerda-50
Загнанную лошадь скорей всего застрелят ! Увы таков сюжет росеи !
masha150    21.03.2018, 15:34
Оценка:  +2
masha150
упал символично
imitator    21.03.2018, 15:32
Оценка:  +5
imitator
Интересно, а после ухода "на пенсию" он останется жить в масковии или уедет в ненавистные страны?
Дима_Штукатур    21.03.2018, 15:34
Оценка:  +1
Дима_Штукатур
ага ) уедет в "пиндосию" к деткам, а в это время пукен будет пугать рокетой с боярышнико-ядрённым двигателем.
Sinobi-life    21.03.2018, 15:14
Оценка:  +6
Sinobi-life
Что лошадка заболела,али "чайку" не хочет???
Coюзник    21.03.2018, 15:02
Оценка:  +7
Coюзник
Загнаных лошадей ...
Млечный__путь    21.03.2018, 14:59
Оценка:  +6
Млечный__путь
Что это за лошадь?
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