В Москве покончил с собой легендарный советский хоккеист

Экс-игроку сборной СССР Юрию Шаталову было 72 года.

В Москве в возрасте 72 года скончался легендарный советский хоккеист, экс-игрок сборной СССР Юрий Шаталов. О смерти Шаталова сообщила пресс-служба клуба Легенды хоккея.

“Клуб Легенды хоккея выражает соболезнования родным и близким Юрия Григорьевича в связи с невосполнимой утратой“, — говорится в сообщении, при этом не уточнялась информация о причинах смерти.

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Как сообщает Telegram-канал Mash, Шаталов покончил с собой. Экс-хоккеист страдал от тяжелого хронического заболевания. После того, как из-за болезни у него отказали ноги, спортсмен отчаялся.

Также отмечается, что Шаталов не стал оставлять прощальную записку.

Шаталов дважды становился чемпионом Советского Союза stolica-s.su

На протяжении карьеры Шаталов дважды становился чемпионом Советского Союза (в составе ЦСКА и Крыльев Советов) и принял участие в двух Суперсериях между сборными СССР и Канады (1972 и 1974).

Напомним, 18 марта в Николаеве покончил с собой летчик-герой, ветеран АТО, дирактор аэропорта Владислав Волошин.

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21 марта участники акции в Киеве передали в Администрацию президента письмо с требованием уволить губернатора Алексея Савченко, чьи действия могли привести к самоубийству Волошина.