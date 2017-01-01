У Путина изучат прошение о помиловании Сенцова и Кольченко

Ксения Собчак передала Владимиру Путину список лиц, которых она считает политзаключенными и просит их помиловать. Президент РФ его принял и поручил своей администрации проработать этот список, сообщил Дмитрий Песков.

У Путина изучат прошение о политзаключенных Сенцове и Кольченко скриншот

Президент РФ Владимир Путин поручил своей администрации проработать список о помиловании 16 человек, что ему передала кандидат в президенты страны Ксения Собчак, среди которых украинцы Олег Сенцов и Александр Кольченко. Об этом в среду, 21 марта, сообщает Интерфакс-Украина.

“Действительно, такой список Собчак передала президенту. Президент его принял и поручил своей администрации проработать этот список“, - сообщил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

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Всего в списке от Собчак 16 фамилий, среди которых два украинца: Олег Сенцов, украинский режиссер, приговоренный к 20 годам лишения свободы по делу о терроризме, а также Александр Кольченко, крымский активист, осужденный по делу о терроризме.

Ранее сообщалось, что МИД Украины требует от российской стороны срочно допустить консула к осужденному в РФ украинскому режиссеру Олегу Сенцову из-за ухудшения состояния его здоровья.

В свою очередь украинского политзаключенного Александра Кольченко, удерживаемого в российском Копейске, 8 марта поместили в штрафной изолятор на 13 суток.