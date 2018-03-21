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В Косово сорвали заседание парламента слезоточивым газом

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В Приштине оппозиционеры заставили депутатов плакать.
В Косово сорвали заседание парламента слезоточивым газом
© EPA/UPG
Фото 1/14
  • Слезоточивый газ в зале заседаний парламента Косово.
  • Слезоточивый газ в зале заседаний парламента Косово.
  • Слезоточивый газ в зале заседаний парламента Косово.
  • Слезоточивый газ в зале заседаний парламента Косово.
  • Слезоточивый газ в зале заседаний парламента Косово.
  • Слезоточивый газ в зале заседаний парламента Косово.
  • Слезоточивый газ в зале заседаний парламента Косово.
  • Слезоточивый газ в зале заседаний парламента Косово.
  • Слезоточивый газ в зале заседаний парламента Косово.
  • Слезоточивый газ в зале заседаний парламента Косово.
  • Слезоточивый газ в зале заседаний парламента Косово.
  • Слезоточивый газ в зале заседаний парламента Косово.
  • Слезоточивый газ в зале заседаний парламента Косово.
  • Слезоточивый газ в зале заседаний парламента Косово.
В Косово сорвали заседание парламента слезоточивым газом
Слезоточивый газ в зале заседаний парламента Косово.
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В среду, 21 марта, в Приштине сорвали заседание парламента Косово . Об этом сообщает Meduza.io.

Виновниками происшествия стали депутаты оппозиционного движения Самоопределение, которые распылили в зале заседаний три канистры слезоточивого газа.

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Причиной поступка стал протест оппозиционеров против рассмотрения законопроекта о ратификации соглашения о границе Косово с Черногорией, принятого в 2015 году.

Напомним, в пятницу, 16 марта, в ООН сорвали российское выступление об Украине. Представители РФ обвинили в происходящем украинских дипломатов. 

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Теги: Косово, парламент, срыв, слезоточивый газ, оппозиция
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