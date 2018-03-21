В Косово сорвали заседание парламента слезоточивым газом
В Приштине оппозиционеры заставили депутатов плакать.
В Косово сорвали заседание парламента слезоточивым газом
© EPA/UPG
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В Косово сорвали заседание парламента слезоточивым газом
Слезоточивый газ в зале заседаний парламента Косово.
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В среду, 21 марта, в Приштине сорвали заседание парламента Косово . Об этом сообщает Meduza.io.
Виновниками происшествия стали депутаты оппозиционного движения Самоопределение, которые распылили в зале заседаний три канистры слезоточивого газа.
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Причиной поступка стал протест оппозиционеров против рассмотрения законопроекта о ратификации соглашения о границе Косово с Черногорией, принятого в 2015 году.
Напомним, в пятницу, 16 марта, в ООН сорвали российское выступление об Украине. Представители РФ обвинили в происходящем украинских дипломатов.