В России заговорили о "режиссировании" Британией покушения на Скрипаля

В МИД России отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери назвали "очередной грубо сфальсифицированной противоправной авантюрой", которая "не выгодна для РФ".

В МИД России заявили, что британские власти либо не способны защитить себя от теракта на собственной территории, либо сами срежиссировали нападение на бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Такое заявление сделал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков на брифинге для иностранных послов, пишет ТАСС в среду, 21 марта.

По его словам, третьего варианта не существует.

"Здесь элементарная логика подсказывает только два возможных варианта: британские власти либо не способны обеспечить защиту от такого рода, образно говоря, теракта на своей территории, либо они сами напрямую или косвенно - я никого ни в чем не обвиняю - срежиссировали нападение на российскую гражданку Юлию Скрипаль. Третьего просто не дано", - заявил Ермаков.



Также он назвал отравление бывшего шпиона "очередной грубо сфальсифицированной противоправной авантюрой", которая "не выгодна для России".

"Остается лишь раскрыть, кто за этим стоял и какие цели преследовал. Ясно лишь одно - Россия к этому абсолютно непричастна, хотя бы по одной простой причине: для России такая авантюра просто недопустима, она по всем параметрам нам не выгодна", - сказал Ермаков.

Ранее МИД РФ пригласило всех аккредитованных в стране послов зарубежных государств для обсуждения 21 марта заявлений Великобритании о применении на ее территории отравляющих веществ.

Напомним, бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в британском Солсбери и сейчас находятся в больнице в критическом состоянии. В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году - получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом типа Новичок, который разрабатывался в СССР и впоследствии в России.

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