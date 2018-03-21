В США придумали новый способ казни преступников

Сторонники решения считают, что новый метод является безболезненным, гуманным и быстрым.

В американском штате Алабама ввели новый способ казни преступников с помощью азота. Об этом сообщает New York Post.

Члены палаты представителей штата проголосовали за такой способ исполнения смертного приговора, поскольку считают такой способ более гуманным и быстрым.

Азот намерены применять, если использовать смертельную инъекцию не будет представляться возможным, так как некоторые медицинские компании отказываются снабжать тюрьмы веществами для инъекций.

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Республиканцы также заявили, что использование азота является безболезненным. Противники решения считают, что нельзя утверждать о безболезненности метода, поскольку до этого его никогда не использовали.

“У нас был электрический стул, а теперь мы возвращаемся к газовым камерам“, - прокомментировал законопроект демократ Томас Джексон.

Решение должен одобрить губернатор штата, подписав документ.

Напомним, 16 марта в американском в штате Джорджия был казнен путем инъекции серийный убийца Карлтон Гэри, известный как “чулочный душитель“.

Ранее, 7 марта, стало известно, что в феврале 2017 года в Беларуси решением Гомельского областного суда был казнен житель Мозыря Кирилл Козачок, который был приговорен к высшей мере наказание за убийство собственных детей.