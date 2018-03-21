Европарламент выступил против Северного потока-2
Депутаты Европейского парламента поддержали изменения в газовые директивы, которые должны помешать строительству Российской Федерацией газопровода Северный поток-2.
Об этом сообщает Польское радио.
Читай также: Эстония присоединится к заявлению против Северного потока-2
Депутаты Европейского парламента, входящие в комитет по промышленности, исследованиям и энергетике, поддержали изменения в газовые директивы, которые должны помешать строительству газопровода Nord Stream 2.
Евродепутаты приняли отчет председателя парламентского комитета Ежи Бузека. Теперь, с сильной поддержкой, Ежи Бузек начнет переговоры со странами Европейского Союза, которые представляет Болгария, председательствующая в Евросоюзе, в деле окончательной версии обновленных положений.
Отмечается, что работу в этом деле пытаются отсрочить Австрия, Бельгия, Нидерланды и Германия.
Изменения в положения Европейская комиссия предложила в ноябре прошлого года.
Читай также: Премьер Польши: Северный поток-2 угрожает Балтийскому региону
“Речь идет о том, чтобы на все газопроводы, в частности те, что импортируют сырье, распространялось действие евросоюзного законодательства - Третьего энергетического пакета. Отсутствие точных положений в этом деле приводило в прошлом к разному толкованию евросоюзного закона и позволяла сторонникам Nord Stream 2 продвигать эту инвестицию“, - сообщает издание.
Экс-президент Европарламента и автор отчета Ежи Бузек сказал, что некоторые положения в обновленном законе следует заострить и еще более уточнить.
Напомним, 20 марта сенаторы США призвали правительство блокировать Северный поток-2.