Европарламент выступил против Северного потока-2

Евродепутаты поддержали изменения в законодательство ЕС, которые должны помешать строительству российского газопровода.

Депутаты Европейского парламента поддержали изменения в газовые директивы, которые должны помешать строительству Российской Федерацией газопровода Северный поток-2.

Об этом сообщает Польское радио.

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Депутаты Европейского парламента, входящие в комитет по промышленности, исследованиям и энергетике, поддержали изменения в газовые директивы, которые должны помешать строительству газопровода Nord Stream 2.

Евродепутаты приняли отчет председателя парламентского комитета Ежи Бузека. Теперь, с сильной поддержкой, Ежи Бузек начнет переговоры со странами Европейского Союза, которые представляет Болгария, председательствующая в Евросоюзе, в деле окончательной версии обновленных положений.

Отмечается, что работу в этом деле пытаются отсрочить Австрия, Бельгия, Нидерланды и Германия.

Изменения в положения Европейская комиссия предложила в ноябре прошлого года.

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“Речь идет о том, чтобы на все газопроводы, в частности те, что импортируют сырье, распространялось действие евросоюзного законодательства - Третьего энергетического пакета. Отсутствие точных положений в этом деле приводило в прошлом к ​​разному толкованию евросоюзного закона и позволяла сторонникам Nord Stream 2 продвигать эту инвестицию“, - сообщает издание.



Экс-президент Европарламента и автор отчета Ежи Бузек сказал, что некоторые положения в обновленном законе следует заострить и еще более уточнить.

Напомним, 20 марта сенаторы США призвали правительство блокировать Северный поток-2.