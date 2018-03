Европарламент зовет Цукерберга для объяснений

Основателя соцсети Facebook Марка Цукерберга ждут в Европарламенте с объяснениями по делу о злоупотреблении персональными данными. Об этом во вторник, 20 марта, сообщил президент Европейского парламента Антонио Таяни в Twitter.

"Мы пригласили Марка Цукерберга в Европейский парламент. Facebook должен прояснить перед представителями 500 миллионов европейцев, что персональные данные не используются для манипулирования демократией", - написал он.

We’ve invited Mark Zuckerberg to the European Parliament. Facebook needs to clarify before the representatives of 500 million Europeans that personal data is not being used to manipulate democracy.