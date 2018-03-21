Телеканал Россия поздравил Путина с победой на американских выборах

В эфире телеканала Россия 1 телеведущий заявил, что Владимир Путин стал победителем американских выборов в президенты. При этом он не заметил оговорки.

Телеведущий оговорился в прямом эфире Скриншот

Журналист телеканала Россия 1 в прямом эфире телепрограммы Вести заявил, что Владимир Путин стал победителем американских президентских выборов. Читай также: В Литве за подстрекательство к войне отключили российский телеканал “С уверенной победой на американских выборах Владимира Путина поздравил американский лидер“, — оговорился телеведущий. На официальном YouTube-канале России 1 по-прежнему доступна запись с оговоркой. Телеканал Россия поздравил Путина с победой на американс... 0:00 / 00:18 Напомним, президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели во вторник, 20 марта, телефонный разговор, во время которого американский лидер поздравил коллегу с победой на выборах президента.

Корреспондент