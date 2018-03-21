Телеканал Россия поздравил Путина с победой на американских выборах
В эфире телеканала Россия 1 телеведущий заявил, что Владимир Путин стал победителем американских выборов в президенты. При этом он не заметил оговорки.
Журналист телеканала Россия 1 в прямом эфире телепрограммы Вести заявил, что Владимир Путин стал победителем американских президентских выборов.
Читай также: В Литве за подстрекательство к войне отключили российский телеканал
“С уверенной победой на американских выборах Владимира Путина поздравил американский лидер“, — оговорился телеведущий.
На официальном YouTube-канале России 1 по-прежнему доступна запись с оговоркой.
Телеканал Россия поздравил Путина с победой на американс...
0:00 / 00:18
Напомним, президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели во вторник, 20 марта, телефонный разговор, во время которого американский лидер поздравил коллегу с победой на выборах президента.
Эта же новость на Корреспондент