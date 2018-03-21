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Телеканал Россия поздравил Путина с победой на американских выборах

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В эфире телеканала Россия 1 телеведущий заявил, что Владимир Путин стал победителем американских выборов в президенты. При этом он не заметил оговорки.
Телеведущий оговорился в прямом эфире
Телеведущий оговорился в прямом эфире
Скриншот

Журналист телеканала Россия 1 в прямом эфире телепрограммы Вести заявил, что Владимир Путин стал победителем американских президентских выборов.

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“С уверенной победой на американских выборах Владимира Путина поздравил американский лидер“, — оговорился телеведущий.

На официальном YouTube-канале России 1 по-прежнему доступна запись с оговоркой.

Телеканал Россия поздравил Путина с победой на американс...
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Напомним, президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели во вторник, 20 марта, телефонный разговор, во время которого американский лидер поздравил коллегу с победой на выборах президента.

 

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Теги: Россия, США, Выборы, Путин, курьезы, телеканал, Дональд Трамп
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Пе4кин_говорит    21.03.2018, 17:14
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