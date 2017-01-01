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В Беларуси прошла волна задержаний оппозиционеров

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Задержанные были сторонниками проведения 25 марта демонстрации Марш чести и воли. Они находятся в райотделах внутренних дел по месту жительства.
В Беларуси задержали оппозиционеров
В Беларуси задержали оппозиционеров

Белорусские правоохранительные органы в среду, 21 марта, накануне Дня воли, задержали инициаторов шествия в Минске к столетию провозглашения независимости Белорусской Народной Республики. Об этом сообщили сопредседатель движения Разам Елена Толстая и представители незарегистрированного правозащитного центра Вясна.

Так, были задержаны экс-кандидат в президенты Владимир Некляев, учредитель незарегистрированного движения солидарности Разам Вячеслав Сивчик, активист кампании Европейская Беларусь Максим Винярский.

Отмечается, что задержанные были сторонниками проведения 25 марта демонстрации Марш чести и воли, которую запретили. Они находятся в райотделах внутренних дел по месту жительства.

Также есть информация, что в розыске находится экс-кандидат в президенты Николай Статкевич.

К слову, День воли - неофициальный национальный белорусский праздник, годовщина возникновения первого национального белорусского государства, Белорусской Народной Республики.

Как сообщал Корреспондент.net, в прошлом году в Минске в шествии, приуроченном ко Дню воли, приняло участие несколько тысяч человек. Однако силовики не позволили провести митинг и провели массовые задержания. Вечером задержанных начали отпускать.

Источник: Русская служба DW

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Теги: Оппозиция, Беларусь, правозащитники, правоохранительные органы, задержание
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Источник: korrespondent.net

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