Массовое отравление в РФ: митингующие напали на губернатора

В городе Волоколамск массово травятся из-за проблемной свалки, потому люди собрались на митинг. Чтобы успокоить местных жителей, на место инцидента вызвали ОМОН.

В Волоколамске протестующие под местной больницей напали на главу Волоколамского района Евгения Гаврилова и губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом в среду, 21 марта, сообщил сайт Сноб.

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Гаврилов вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым приехали к митингующим, рассказывает корреспондент издания. Очевидцы рассказывают, что Гаврилова помяли в толпе и оторвали капюшон, после чего глава Волоколамского района скрылся в здании больницы.

Сообщается, что это произошло из-за неуважения, которое губернатор и Гаврилов проявили к людям. Когда Воробьев вышел из больницы, митингующие замолчали в ожидании, что чиновник что-нибудь им скажет и шикали друг на друга. Но губернатор не обратил внимания на людей, что-то тихо сказал камерам журналистов и пошел мимо толпы к машинам.

Сначала Воробьева забросали снежками, а потом стали толкать. Полиция отталкивала людей, но не более. Со всех сторон доносились крики “Позор!“ и “Убийцы!“

! Жители Волоколамска напали на главу города, который приехал на акцию протеста. Его несколько раз ударили по голове



Смотрите видео по ссылке: https://t.co/9rwb85eZWp pic.twitter.com/yq8SvX7WzL — RTVI (@RTVi) 21 марта 2018 г.

Напомним, 21 марта сообщалось, что в Волоколамске произошло массовое отравление детей сероводородом, выброс которого произошел на мусорном полигоне Ядрово. Возле больницы, куда привезли отравившихся, собрался митинг.

В местной администрации Интерфаксу сообщили, что в ночь на 21 марта на полигоне произошел выброс свалочного газа. Собеседник агентства отметил, что в Ядрово работает оперативный штаб, источник выброса выявлен и ликвидирован.

Примечательно, что Роспотребнадзор превышения нормативов по содержанию вредных веществ в воздухе Волоколамска 21 марта не обнаружил. При этом в областном минздраве сообщили, что к медикам в этот день обратилось 57 детей из Волоколамского района, они жаловались на головокружение и тошноту. После этого было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы).