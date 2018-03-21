Меркель раскритиковала действия РФ и Турции в Сирии

Правительство Германии считает бои в Восточной Гуте одними из жесточайших, заявила канцлер Ангела Меркель, упомянув при этом режим Башара Асада и Россию, которая поддерживает его.

Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала действия России и Турции на территории Сирии. Об этом она заявила в ходе выступления в бундестаге в среду, 21 марта.

Правительство ФРГ считает бои в Восточной Гуте "одними из жесточайших", заявила канцлер, упомянув при этом "режим Асада и Россию, которая поддерживает его".

По словам Меркель, ситуация в провинции Африн также вызывает тревогу.

"То, что происходит в Африне, где тысячи мирных жителей подвергаются преследованиям, погибают или вынуждены бежать, неприемлемо, несмотря на обоснованные интересы национальной безопасности Турции", - подчеркнула немецкий канцлер.

При этом она заверила, что Германия продолжит принимать беженцев.

Напомним, ранее Россия заявила об освобождении 65% сирийского анклава Восточная Гута. Перед этим глава Турции Реджеп Эрдоган заявил о взятии его армией сирийского города Африн.

Источник: Русская служба DW

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