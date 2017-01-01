При атаке смертника в сирийском Дамаске погибли 44 человека

От нападения мятежника с миной на рынке в Дамаске погибли, по меньшей мере, 44 человека, что делает это нападение одним из самых смертоносных в сирийской столице с начала семилетней гражданской войны.

В результате подрыва смертника в сирийском Дамаске погибли, по меньшей мере, 44 человека. Об этом в среду, 21 марта, со ссылкой на сирийские государственные СМИ сообщает АР.

"Число погибших от нападения мятежника с миной на рынке в Дамаске возросло до 44", - говорится в сообщении.

По данным издания, такое число жертв делает это нападение одним из самых смертоносных в сирийской столице с начала семилетней гражданской войны.

В то же время в базированном в Лондоне Сирийском центре по правам человека заявили о 43 погибших в результате атаки смертника в Дамаске.

Ранее стало известно, что боевики ИГИЛ убили десятки солдат президента Сирии Башара Асада и захватили район столицы страны Дамаска. Перед этим сообщалось, что в Сирии за два дня погибли более 100 человек в пригороде Дамаска Восточная Гута.

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