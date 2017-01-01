В МИД Британии Путина сравнили с Гитлером

Поводом для сравнения послужило то, как Путин использует мундиаль-2018 чтобы улучишить имидж РФ.

В МИД Британии считают, что Путин делает то же самое, что и Гитлер EPA/UPG

В среду 21 марта министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сделал громкое заявление насчет президента РФ Владимира Путина. Он сравнил главу России с Гитлером. Об этом сообщает Reuters. В этом мнении Джонсон сошелся с одним из коллег.

Один из политиков посчитал, что Путин использует Мундиаль-2018 чтобы улучишить имидж РФ, и это похоже на то как использовал Олимпиаду-1936 в Берлине Адольф Гитлер.

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“Да, я думаю, сравнение с 1936 годом абсолютно верное“, — подтвердил его слова Джонсон.

Также министр сказал, что было бы неправильно отказывать сборной Англии в участии в Чемпионате Мира -2018, однако безопасность фанатов важна.

Тогда же, 21 марта, премьер-министр Британии Тереза Мэй сказала, что МИД страны обеспокоено безопасностью футбольных болельщиков на чемпионате мира в России.

Напомним, во вторник 20 марта Тереза Мэй заявила, что Британия готова применить новые санкции в отношении России.