Кремль о возможной отставке Лаврова: Спекуляции

Спикер президента РФ Дмитрий Песков предложил поздравить Сергея Лаврова с днем рождения и не обращать внимания на информацию в СМИ.

Главе МИД РФ Сергею Лаврову сегодня исполнилось 68 лет

В Кремле рекомендуют не обращать внимания на информацию в СМИ на тему отставки министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости в среду, 21 марта.

По словам Пескова, это – спекуляции.

"Давайте, поздравим Сергея Викторовича с днем рождения и не будем обращать внимания на спекуляции", – предложил Песков.

Ранее появилась информация о том, что Сергей Лавров якобы не войдет в состав нового правительства России и оставит должность, которую занимает последние 14 лет.

В среду, 21 марта, министру Лаврову исполнилось 68 лет. Сегодня он находится с визитом в Японии.

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