В ЕС во всех публичных местах будет бесплатный Wi-Fi

Бесплатным интернет-сигналом в мае 2018 года будут оборудованы площади, парки и другие общественные места в 1000 населенных пунктов Европы.

В ЕС бесплатный интернет будет почти везде gettyimages.co.uk

На всей территории Евросоюза, а также в Норвегии и Исландии будет обеспечен доступ к бесплатному интернету в публичных местах. Соответствующее решение приняла Европейская комиссия, сообщает Радио Свобода.

Как отмечается, в мае 2018 года Wi-Fi сигналом будут оборудованы площади, парки и другие общественные места в 1000 населенных пунктов. Программой WiFi4EU предлагается предоставление 15 000 евро для муниципалитетов для создания точек доступа Wi-Fi.

Как заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, инициатива направлена на приобщение "каждого европейского села и каждого города к бесплатному беспроводному доступу к интернету до 2020 года".

Комиссар по цифровой экономике и общества Мария Габриэль добавила, что инициатива WiFi4EU предоставит тысячам европейцев бесплатный доступ к интернету в общественных местах в ЕС.

Программа предусматривает выделение 120 млн евро на установку оборудования для бесплатного Wi-Fi в 8000 муниципалитетов во всех государствах-членах, а также в Норвегии и Исландии до 2020 года.

Напомним, стоимость интернета в ближайшие полгода в Украине может вырасти на 50%.

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