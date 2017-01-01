Не поздравлять. Как мир реагирует на победу Путина

Лидеры западных стран и ведущих мировых держав, кроме Китая, не спешили поздравлять Владимира Путина с победой в первом туре президентских выборов и переизбранием на очередной срок.

Владимир Путин выиграл выборы в России, и вряд ли кто-то сомневался, что будет по-другому.

А вот поздравят ли Путина с победой другие лидеры государств стало настоящей интригой.

Корреспондент.net собрал поздравления Путина.

Третьи страны

Первыми Путина с победой поздравили главы Сербии, Китая, Японии, Сирии, Ирана, Белоруссии, Венесуэлы, Кубы, Боливии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизстана, Таджикистана и Молдовы.

Поздравляли президента России и лидеры самопровозглашенных образований, которые поддерживает Кремль.

Запад

Выборы президента России состоялись на фоне расследования отравления бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, за которое власти Великобритании возложили ответственность на Кремль. США и страны Евросоюза выразили солидарность с Лондоном.

Великобритания Путина с победой не поздравляла. Зато поздравил президент Германии. Он как раз выполняет в государстве преимущественно церемониальные функции.

Отдельно Владимиру Путину "успехов в модернизации России" пожелал французский президент Эммануэль Макрон. Макрон в телефонном разговоре с Путиным выразил озабоченность по поводу ситуации в Сирии и отравления бывшего российского разведчика в Великобритании.

"Вы знаете, что президент получает большое количество поздравлений от зарубежных лидеров. Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам. Не нужно тут ничего сгущать. Это второе", – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дилемма Трампа

Наибольшей интригой стало то, поздравит или нет Путина Дональд Трамп.

Представитель Белого дома Хоган Гидли сказал , что президент США Дональд Трамп не собирается поздравлять Владимира Путина с победой на выборах: телефонный звонок президенту России не запланирован.

Гидли отметил, что переизбрание Путина не стало неожиданностью для администрации Трампа.

"Мы будем накладывать санкции, если Россия будет угрожать нашим интересам. Но мы также будем искать возможность для совместной работы, в случаях, когда это соответствует нашим интересам", – сказал он.

Бывший посол США в Украине Джон Хербст отмечал, что "некоторые лидеры поздравили Путина, но их не так уж и много".

"Причина, почему другие не позвонили, заключается в том, что эти выборы не соответствовали международно признанным демократическим стандартам, не были настоящими", – пояснил он.

Но, в итоге, Трамп все-таки позвонил Путину, и поздравил его с победой на выборах.

Первой сообщил об этом сайт Кремля.

"Лидеры высказались в пользу развития практического взаимодействия на различных направлениях, в том числе в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом. В частности, отмечается важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Трамп и Путин обсуждали ситуацию в Украине и Сирии и "с обеих сторон отмечена необходимость достижения скорейших сдвигов в их урегулировании".

В сообщении Кремля не упоминается, обсуждали ли Трамп и Путин отравление в Солсбери. На сайте Белого дома нет заявления о телефонном разговоре двух президентов.

Президент США Дональд Трамп поздравил президента РФ Владимира Путина с победой на выборах, потому что между правительствами стран существуют отношения, заявила представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

"Я бы сказала, что это называется протоколом... Мы видели это от Макрона; мы видели это от других мировых лидеров, которые сделали то же самое с Владимиром Путиным. Люди звонят США, когда мы участвуем в выборах и выиграем выборы. Поэтому я бы сказала, что это стандарт", - ответила она на вопрос, разделяет ли Госдеп позицию Трампа, поздравившего Путина.

"Независимо от того, друзья, нравится это нам или нет, у нас есть отношения с правительством России. Это всего лишь часть мира. Это просто реальность", - добавила она.

Нойерт, пояснила, что это не значит, что США с РФ согласны во всем, но "реальность такова, что мы являемся двумя ядерными державами, двумя сверхдержавами в этом мире, и мы все еще должны быть способны снять трубку и вести диалог и обсуждение друг с другом".

Она отметила, что США не сомневаются в выводах международных наблюдателей ОБСЕ о том, что выборы в РФ прошли с нарушениями фундаментальных свобод и в условиях отсутствия конкуренции.

Скандал

Позже стало известно, что советники президента США Дональда Трампа рекомендовали ему не поздравлять Путина с победой на президентских выборах в России.

The Washington Post сообщает, что Трамп не прислушался к конкретным предупреждениям советников по национальной безопасности, когда он поздравил Путина с его переизбранием на пост президента РФ.

По данным источников, Трампу перед звонком передали информационные материалы, где большими буквами было написано: "не поздравлять". Однако неизвестно, прочитал ли Трамп заметку.

По словам лица, ознакомленного с ходом разговора, президент США, который был инициатором звонка, начал разговор сразу с поздравления Путина.

Трампу также советовали во время разговора с Путиным осудить недавнее отравление бывшего российского шпиона в Великобритании сильным нервно-паралитическим веществом, однако он проигнорировал эти советы.

Беседа президента США с Путиным, которую Трамп охарактеризовал как "очень хорошую", вызвала критику из-за его мягкого тона в отношении одного из крупнейших геополитических соперников США на фоне расследования специального прокурора о вмешательстве России в выборы и связях команды Трампа с российскими чиновниками.

Американский сенатор Джон Маккейн жестко раскритиковал то, что президент США Дональд Трамп решил поздравить Владимира Путина с победой на президентских выборах в России.

"Американский президент не возглавляет Свободный мир, поздравляя диктаторов с победой на симулированных выборах", - заявил сенатор.

Сделав это с Владимиром Путиным, считает Маккейн, президент Трамп оскорбил каждого гражданина России, которому было отказано в праве голосовать на свободных и честных выборах, чтобы определить будущее своей страны, в том числе бесчисленных российских патриотов, которые очень рисковали, чтобы протестовать и противостоять путинскому режиму.

Трамп разозлился из-за того, что в СМИ быстро просочилась информация о том, что советники по национальной безопасности рекомендовали ему не поздравлять Путина с переизбранием на посту президента РФ.

Источник CNN рассказал, что разъяренный Трамп спрашивал своих помощников и внешних консультантов о том, кто, по их мнению, причастен к утечке информации.

Отмечается, что лишь небольшая группа сотрудников имеет доступ к этим материалам и могла знать, что было написано в информационных инструкциях по поводу звонка Путину.

В Белом доме сообщили, что глава аппарата Джон Келли также возмущен тем, что конфиденциальный брифинг президента стал достоянием общественности.

Зато русский канал поздравил

Журналист телеканала Россия 1 в прямом эфире телепрограммы Вести заявил, что Владимир Путин стал победителем американских президентских выборов.

"С уверенной победой на американских выборах Владимира Путина поздравил американский лидер", — оговорился телеведущий.