Россия запустила ракету с экипажем для МКС

В составе экипажа корабля Союз МС-08 космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, а также два астронавта NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.

На космодроме Байконур в Казахстане с Гагаринского старта состоялся успешный запуск российской ракеты Союз-ФГ с кораблем Союз МС-08. Об этом сообщает Роскосмос вечером в среду, 21 марта.

В составе экипажа корабля члены длительной экспедиции МКС-55/56 – космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.

На борту МКС их встретят россиянин Антон Шкаплеров, американец Скотт Тингл и японец Норишиге Канаи.

Корабль будет причаливать к МКС по двухсуточной схеме. Стыковка корабля со станцией запланирована на 23 марта в 21:41 по Киеву.

Ранее сообщалось, что США намерены прекратить финансирование МКС к 2025 году. Это будет означать конец прямой федеральной поддержки орбитальной лаборатории. Но закрывать ее совсем администрация Дональда Трампа не намерена.

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