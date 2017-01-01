Датский изобретатель рассказал, зачем расчленил тело журналистки

Журналистка Ким Валль погибла из-за скопления выхлопных газов на подлодке. А капитан под их воздействием якобы впал в психотическое состояние.

Изобретатель самой крупной частной подводной лодки Nautilus датчанин Петер Мадсен, которого подозревают в убийстве шведской журналистки Ким Валль, рассказал, почему решил расчленить ее тело. Объяснения Мадсена в среду, 21 марта, приводит The Week.

Во время слушаний по делу, которые проходят в Копенгагене, Мадсен рассказал, что Валль погибла из-за скопления выхлопных газов на подлодке. Сам он, как утверждает, под их воздействием впал в психотическое состояние и решил избавиться от тела.

Мадсен заявил, что несколько раз проткнул тело погибшей 50-сантиметровой острой отверткой, "чтобы там не скопились газы". По словам Мадсена, никакого эротического или сексуального подтекста в его действиях не было. Также он отрицает, что сохранил нижнее белье погибшей в качестве трофея.

Во время слушания в суде показали три коротких видео обезглавливания женщин, которые Мадсен смотрел за несколько дней до встречи с Валль. Мужчина отрицает, что эти видео вдохновили его на убийство журналистки.

На вопрос, зачем он смотрел видео с обезглавливанием женщин, Мадсен заявил, что при расчленении он вспомнил фильм Семь (Картина Дэвида Финчера 1995 года. - ред.). По его словам, обезглавливание играет ключевую роль в сюжетах голливудских картин.

Как известно, Мадсен признался, что расчленил Валль на борту своего подводной лодки и выбросил части ее тела в море, однако отрицает убийство или сексуальное насилие над ней.

Напомним, крупнейшая частная подводная лодка Наутилус по неизвестным причинам затонула 11 августа вблизи Копенгагена. Владельца Петера Мадсена спасли с лодки, а шведская журналистка, которая находилась с ним на борту, исчезла при загадочных обстоятельствах. 23 августа тело женщины без конечностей и головы, найденное возле Копенгагена, идентифицировали как пропавшую шведскую журналистку Ким Валль. Позже полиция нашла голову убитой женщины и остальные части тела. Петеру Мадсену было предъявлено обвинение в убийстве журналистки.

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