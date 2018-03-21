Туск объяснил, почему не поздравил Путина

У главы Европейского парламента "нет настроения" поздравлять Путина с переизбранием на пост главы РФ из-за атаки в британском Солбсери.

Дональд Туск выразил свое отношение к переизбранию Путина

Глава Европейского совета Дональд Туск в среду, 21 марта, заявил что из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери не станет поздравлять президента РФ с переизбранием, сообщает РИА Новости.

"После атаки в Солбсери у меня нет настроения отмечать переизбрание президента Путина", - заявил Туск, отвечая в среду на вопросы журналистов в Брюсселе.

Напомним, президент Литвы Даля Грибаускайте отказалась поздравлять Путина с победой на выборах.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда также отказался поздравлять Путина с победой на прошедших 18 марта выборах.

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