Трамп заявил, что хочет ладить с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется с помощью России решить много проблем, среди которых КНДР, Сирия, Украина и ИГИЛ. Об этом он заявил в среду, 21 марта, комментируя свои поздравлению Владимиру Путину с переизбранием на посту президента РФ. Об этом он написал у себя в Twitter.

"Я позвонил российскому президенту Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах - в прошлом Обама тоже ему звонил. Фейковые СМИ сходят с ума, потому что они хотели, чтобы я его раскритиковал. Они неправы! Ладить с Россией и другими - это хорошо, а не плохо", - написал Трамп.

I called President Putin of Russia to congratulate him on his election victory (in past, Obama called him also). The Fake News Media is crazed because they wanted me to excoriate him. They are wrong! Getting along with Russia (and others) is a good thing, not a bad thing.......