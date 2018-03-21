Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Экс-президенту Франции Саркози предъявили обвинения

Комментариев: 0
Саркози предъявлены обвинения в руководстве пассивной коррупцией, нелегальном финансировании избирательной кампании и укрывательстве госсредств Ливии.
Экс-президент Франции Николя Саркози
Экс-президент Франции Николя Саркози
АР
 
Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинения по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании, сообщает Monde
 
"Через два дня пребывания под стражей экс-президенту республики Николя Саркози в среду, 21 марта, предъявлены обвинения в руководстве пассивной коррупцией, нелегальном финансировании избирательной кампании и укрывательстве ливийских государственных средств", – говорится в сообщении.  
 
 
Напомним, бывшего лидера Франции Николя Саркози задержали 20 марта. Экс-президента допрашивали по делу о финансировании из Ливии его избирательной кампании в 2007 году.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Саркози, Франция, обвинения, финансирование
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь