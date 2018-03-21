Экс-президенту Франции Саркози предъявили обвинения
Саркози предъявлены обвинения в руководстве пассивной коррупцией, нелегальном финансировании избирательной кампании и укрывательстве госсредств Ливии.
"Через два дня пребывания под стражей экс-президенту республики Николя Саркози в среду, 21 марта, предъявлены обвинения в руководстве пассивной коррупцией, нелегальном финансировании избирательной кампании и укрывательстве ливийских государственных средств", – говорится в сообщении.
Напомним, бывшего лидера Франции Николя Саркози задержали 20 марта. Экс-президента допрашивали по делу о финансировании из Ливии его избирательной кампании в 2007 году.
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