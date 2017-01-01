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В Иране произошло сильное землетрясение

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Эпицентр подземных толчков располагался в 51 километре к северо-востоку от города Бендер-Аббас. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
Землетрясение произошло в Иране
Землетрясение произошло в Иране
smarv.com
 
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в среду, 21 марта, в иранской провинции Хормозган на юге страны, сообщает Геологическая служба США.
 
Эпицентр подземных толчков располагался в 51 километре к северо-востоку от города Бендер-Аббас, который находится на берегу Персидского залива. Очаг залегал на глубине 10 километров.
 
Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Землетрясение в Папуа-Новой Гвинее: число жертв выросло до 100
 
Напомним, ранее у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0.

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Теги: Иран, Землетрясения, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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