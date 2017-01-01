В Иране произошло сильное землетрясение
Эпицентр подземных толчков располагался в 51 километре к северо-востоку от города Бендер-Аббас. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
Эпицентр подземных толчков располагался в 51 километре к северо-востоку от города Бендер-Аббас, который находится на берегу Персидского залива. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
Землетрясение в Папуа-Новой Гвинее: число жертв выросло до 100
Землетрясение в Папуа-Новой Гвинее: число жертв выросло до 100
Напомним, ранее у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент