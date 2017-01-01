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Крушение MH17: Нидерланды назвали место суда

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Суд над подозреваемыми в крушении Boeing авиакомпании Malaysian Airlines рейса MH17, потерпевшим крушение на Донбассе, пройдет в окружном суде Гааги.
Место крушения малайзийского Boeing 777 на Донбассе
Место крушения малайзийского Boeing 777 на Донбассе
АР

Судебный процесс над подозреваемыми в крушении малайзийского Boeing рейса MH17, потерпевшим крушение на Донбассе в 2014 году, пройдет в окружном суде Гааги. Такое решение было принято Министерством юстиции и МИД Нидерландов.

В процессе смогут участвовать родственники жертв этой авиакатастрофы вне зависимости от их национальности. Таким образом, все потерпевшие будут обеспечены равными правами.

Кроме того, во время суда будет рассмотрена причастность к крушению всех подозреваемых. О ком именно идет речь, в сообщении правительства Нидерландов не указано.

Расследование крушения MH17 все еще продолжается и будет вестись длительное время. Следователи также выясняют причастность к катастрофе некоторых лиц, имена которых и должности не называются.

Напомним, ранее подозреваемым в причастности к катастрофе MH17 предложили добровольно дать показания суду Нидерландов.

В Нидерландах откроют мемориал жертвам MH17

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как он был сбит предположительно ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

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Теги: суд, Нидерланды, падение Боинга 777, Крушение Боинг 777 под Донецком
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Источник: korrespondent.net

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