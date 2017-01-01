Президент Перу подал в отставку

Перуанский лидер подал в конгресс заявление об отставке. Это произошло на фоне разгоревшегося в Перу скандала, связанного с подкупом конгрессменов.

Президент Перу Педро Пабло Кучински представил конгрессу заявление о скорой отставке из-за скандала с подкупом голосов конгрессменов, сообщает Reuters

79-летний президент, который раньше работал банкиром на Уолл-стрит, сделал официальное заявление об отставке.

"Я решил, что для моей страны будет лучше, чтобы я ушел в отставку с поста президента республики. Я не хочу быть помехой тому, чтобы наша нация ступила на так необходимый ей путь единства и гармонии, по которому мне не позволили идти. Я не хочу, чтобы моя родина или моя семья продолжали страдать из-за неопределенности последних дней", – сказал Кучински.





Конгресс США может объявить импичмент Трампу Отмечается, что в апреле у Кучински была назначена встреча с президентом США Дональдом Трампом.

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