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Президент Перу подал в отставку

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Перуанский лидер подал в конгресс заявление об отставке. Это произошло на фоне разгоревшегося в Перу скандала, связанного с подкупом конгрессменов.
Президент Перу Педро Пабло Кучински
Президент Перу Педро Пабло Кучински
 
Президент Перу Педро Пабло Кучински представил конгрессу заявление о скорой отставке из-за скандала с подкупом голосов конгрессменов, сообщает Reuters.
 
79-летний президент, который раньше работал банкиром на Уолл-стрит, сделал официальное заявление об отставке.
 
"Я решил, что для моей страны будет лучше, чтобы я ушел в отставку с поста президента республики. Я не хочу быть помехой тому, чтобы наша нация ступила на так необходимый ей путь единства и гармонии, по которому мне не позволили идти. Я не хочу, чтобы моя родина или моя семья продолжали страдать из-за неопределенности последних дней", – сказал Кучински.
 
Отмечается, что в апреле у Кучински была назначена встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Конгресс США может объявить импичмент Трампу
 
Ранее сообщалось, что конгресс Перу поддержал запуск процесса импичмента президента.

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Теги: Импичмент Президента, президент, Перу, отставка
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Источник: korrespondent.net

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