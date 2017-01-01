У России есть что-то на Трампа – экс-глава ЦРУ

Бывший глава ЦРУ Джон Бреннан уверен, что у РФ "может быть что-то" на президента США. По его словам, никаких иных объяснений теплого отношения Трампа к Путину не найти.



У России "может быть что-то" на американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, сообщает The Hill.

Наличие компромата, по его словам, объясняет достаточно теплое отношение Трампа к российскому президенту Владимиру Путину.

"Я говорю, что, возможно, у русских есть что-то, и именно поэтому Трамп беспокоен. Ему лучше, чем кому-либо из нас известно, есть ли у русских что-то на него или нет", – заявил бывший глава ЦРУ.



СМИ: Трампу советовали не поздравлять Путина

Напомним, ранее Трамп поздравил Путина с победой на выборах. Американский лидер заявил, что Россия может помочь США решить много проблем в мире.

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