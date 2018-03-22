США выделят $200 млн на военную помощь Украине

Конгресс США выделяет 200 миллионов долларов на военную помощь Украине, включая летальное оружие. Украине запрещено передавать переносные ПЗРК.

Конгресс США намерен выделить 200 млн долларов на военную помощь Украине, включая летальное оружие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект бюджета страны на 2018 финансовый год.

Согласно документу, средства выделяются Пентагону в координации с Госдепартаментом на расходы, включающие летальное оружие оборонительного характера, обучение военных, логистику, поддержку в области разведки и замену оружия, ранее предоставленного США.





Порошенко в Кувейте договорился о поставках оружия Однако, как отмечается, также накладываются определенные ограничения – в частности, Украине запрещено передавать переносные ПЗРК.

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