США выделят $200 млн на военную помощь Украине
Конгресс США выделяет 200 миллионов долларов на военную помощь Украине, включая летальное оружие. Украине запрещено передавать переносные ПЗРК.
Согласно документу, средства выделяются Пентагону в координации с Госдепартаментом на расходы, включающие летальное оружие оборонительного характера, обучение военных, логистику, поддержку в области разведки и замену оружия, ранее предоставленного США.
Однако, как отмечается, также накладываются определенные ограничения – в частности, Украине запрещено передавать переносные ПЗРК.
Порошенко в Кувейте договорился о поставках оружия
Порошенко в Кувейте договорился о поставках оружия
Напомним, ранее президент Петр Порошенко призвал страны-члены ЕС предоставить Украине оборонительное вооружение.
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