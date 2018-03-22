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Лондон пытается убедить страны ЕС выслать дипломатов РФ

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Британские власти пытаются убедить страны Евросоюза объявить о высылке российских дипломатов, как это ранее сделала Великобритания.
В ЕС обсуждается дело Скрипаля
В ЕС обсуждается дело Скрипаля

Великобритания предоставляет ключевым союзникам в Европе разведывательные данные по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации агентства, британские власти пытаются убедить страны ЕС объявить о высылке российских дипломатов, как это ранее сделала Великобритания.

Собеседник Bloomberg рассказал, что премьер-министр Тереза Мэй в четверг, 22 марта, намерена заявить лидерам стран ЕС, что Россия представляет угрозу всей Европе. Она надеется убедить партнеров в необходимости усилить давление на власти РФ.

Напомним, бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии. В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году - получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что Лондон решил выслать 23 российских дипломатов. По словам британского премьера, Россия с высокой степенью вероятности причастна к отравлению Скрипаля.

Меркель попросила РФ доказать непричастность к отравлению Скрипаля

17 марта Россия объявила об ответных мерах против Великобритании.

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Теги: Россия, ЕС, дипломат, Великобритания, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    22.03.2018, 04:43
Оценка:  0
Колишній-східняк
Так самим не треба було той Вrexіt затівати. Легше було б зараз союзників по ЄС і умовляти.
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