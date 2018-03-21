Спецпрокурор раскрыл Трампу список интересующих его тем

У спецпрокурора по российскому делу очертили круг тем, по которым он намерен взять показания с американского президента Дональда Трампа.



Команда спецпрокурора Роберта Мюллера определила темы, которые планируется обсудить с президентом США Дональдом Трампом при личной встрече. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

В разговорах с юристами президента следователи обозначили несколько тем: увольнение экс-главы ФБР Джеймса Коми и советника по национальной безопасности Майкла Флинна, контакты сына господина Трампа с российским адвокатом Натальей Весельницкой в июне 2016 года и роль президента в составлении заявления Дональда Трампа-младшего, которое тот сделал после раскрытия факта встречи.



Уволенный замглавы ФБР угрожает Трампу публикацией секретных документов

Напомним, ранее Трамп заявил, что расследование, проводимое спецпрокурором Мюллером, основано на мошеннических действиях.



Трамп регулярно критиковал Мюллера из-за заявлений о вмешательстве России в выборы в США или других связях с его кампанией, называя это "охотой на ведьм". Четыре человека из окружения президента США были обвинены или признаны виновными по обвинению в таких связях.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet