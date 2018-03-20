У меня есть улики против Саркози – сын Каддафи

Саиф аль-Ислам Каддафи обвинил бывшего французского президента Николя Саркози в распространении терроризма и незаконной иммиграции в Ливии.

Старший сын ливийского лидера Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам Каддафи заявил, что у него есть весомые доказательства против бывшего президента Франции Николя Саркози и он готов дать показания, сообщает Africa News

"Я говорю, что у меня есть веские улики против Саркози, и я все еще не выступал свидетелем по этому делу, как и бывший глава ливийской разведки Абдулла Сенусси, у которого есть запись первой встречи Саркози и Каддафи в Триполи до начала избирательной кампании. Также готов дать показания бывший директор Libya Investment Башир Салах, несмотря на то, что ему угрожают смертью", – сказал он.

Каддафи также призвал французского президента Эммануэля Макрона поддержать избирательный процесс в Ливии, чтобы "исправить то, что наделал его предшественник".





Во Франции задержали Саркози Сын Каддафи обвинил Саркози в распространении терроризма и незаконной иммиграции в Ливии.

Напомним, бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинения по делу о финансировании президентской кампании властями Ливии. Сообщалось, что Саркози получил 50 млн евро от ливийского лидера Муаммара Каддафи, убитого в 2011 году.

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