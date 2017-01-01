Спецпрокурор изучает связи Трампа с компанией Cambridge Analytica

Команда Роберта Мюллера уже опросила ряд экспертов в области анализа цифровых данных, которые работали на кампанию Дональда Трампа.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер изучает, какую именно работу Cambridge Analytica выполняла по заказу предвыборного штаба президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ABC со ссылкой на источники.

По данным телеканала, команда Мюллера уже опросила ряд экспертов в области анализа цифровых данных, которые работали на кампанию Трампа.

В 2016 году компания сотрудничала со штабом президента США Дональда Трампа, в частности, с его экс-главой Стивеном Бэнноном. Утечка личных данных пользователей позволила ей разработать технологии для кампании Трампа.

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