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Спецпрокурор изучает связи Трампа с компанией Cambridge Analytica

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Команда Роберта Мюллера уже опросила ряд экспертов в области анализа цифровых данных, которые работали на кампанию Дональда Трампа.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Спецпрокурор США Роберт Мюллер изучает, какую именно работу Cambridge Analytica выполняла по заказу предвыборного штаба президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ABC со ссылкой на источники. 
 
По данным телеканала, команда Мюллера уже опросила ряд экспертов в области анализа цифровых данных, которые работали на кампанию Трампа.
 
Напомним, ранее Cambridge Analytica оказалась вовлечена в скандал: компания получила в распоряжение личные данные более 50 миллионов пользователей Facebook. 

Цукерберг признал вину Facebook в утечке данных пользователей
 
В 2016 году компания сотрудничала со штабом президента США Дональда Трампа, в частности, с его экс-главой Стивеном Бэнноном. Утечка личных данных пользователей позволила ей разработать технологии для кампании Трампа.

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Теги: США, Мюллер, персональные данные, Cambridge Analytica
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Источник: korrespondent.net

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