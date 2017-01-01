Спецпрокурор изучает связи Трампа с компанией Cambridge Analytica
Команда Роберта Мюллера уже опросила ряд экспертов в области анализа цифровых данных, которые работали на кампанию Дональда Трампа.
По данным телеканала, команда Мюллера уже опросила ряд экспертов в области анализа цифровых данных, которые работали на кампанию Трампа.
Напомним, ранее Cambridge Analytica оказалась вовлечена в скандал: компания получила в распоряжение личные данные более 50 миллионов пользователей Facebook.
Цукерберг признал вину Facebook в утечке данных пользователей
Цукерберг признал вину Facebook в утечке данных пользователей
В 2016 году компания сотрудничала со штабом президента США Дональда Трампа, в частности, с его экс-главой Стивеном Бэнноном. Утечка личных данных пользователей позволила ей разработать технологии для кампании Трампа.
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