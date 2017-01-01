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Косово ратифицировало договор о демаркации границы с Черногорией

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Демаркация границы является ключевым условием для Косова, чтобы получить безвизовый режим с ЕС. Этот вопрос держал страну в политическом тупике в последние годы.
Депутаты ультраправого движения Самоопределение попытались сорвать голосование
Депутаты ультраправого движения Самоопределение попытались сорвать голосование
balkaninsight.com

Парламент Косово ратифицировал Соглашение о демаркации границы с Черногорией. Как сообщает Gazeta Express, решение поддержали 80 депутатов, против выступили 11.

Ратификация этого соглашения - один из решающих шагов для визовой либерализации Косово с ЕС. Премьер-министр Рамуш Харадинай сказал, что Косово теперь ждет шага со стороны ЕС.

Соглашение о демаркации значит четкое определение и признание границы между Черногорией и самопровозглашенным Косово.

Отметим, депутаты ультраправого движения Самоопределение попытались сорвать голосование и распылили в парламенте Косово слезоточивый газ.

 

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Теги: Косово, Черногория, парламент, демаркация, демаркация границы
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Источник: korrespondent.net

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