Косово ратифицировало договор о демаркации границы с Черногорией

Демаркация границы является ключевым условием для Косова, чтобы получить безвизовый режим с ЕС. Этот вопрос держал страну в политическом тупике в последние годы.

Парламент Косово ратифицировал Соглашение о демаркации границы с Черногорией. Как сообщает Gazeta Express, решение поддержали 80 депутатов, против выступили 11.

Ратификация этого соглашения - один из решающих шагов для визовой либерализации Косово с ЕС. Премьер-министр Рамуш Харадинай сказал, что Косово теперь ждет шага со стороны ЕС.

Соглашение о демаркации значит четкое определение и признание границы между Черногорией и самопровозглашенным Косово.

Отметим, депутаты ультраправого движения Самоопределение попытались сорвать голосование и распылили в парламенте Косово слезоточивый газ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet