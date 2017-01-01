В Таиланде при ДТП погибли 19 человек, еще 35 ранены

Двухэтажный автобус столкнулся с грузовиком на извилистой дороге Накхон Ратчасима. В результате столкновения автобус съехал с дороги и перевернулся.

В результате ДТП с автобусом на северо-востоке Таиланда погибли 19 человек, еще 35 ранены. Авария произошла в провинции Накхонратчасима, сообщает Bangkok Post.

"Двухэтажный автобус, перевозивший пассажиров домой в Саконнакхон с прогулки по Чантабури, столкнулся с грузовиком на извилистой дороге Накхон Ратчасима в среду вечером", - говорится в сообщении.

В результате столкновения автобус съехал с дороги и перевернулся, грузовик врезался в дерево. Водитель автобуса выжил и будет допрошен.

Ранее на филиппинском острове Миндоро в результате ДТП с автобусом 19 человек погибли и 25 пострадали.

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