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Генерал НАТО: Киев делает успехи на пути в Альянс

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ВСУ повышают возможность Украины вступить в НАТО до 2020 года, принимая участие в учениях и миссиях альянса, например в Афганистане.
Флаги НАТО и Украины
Флаги НАТО и Украины

За последние четыре года Украина смогла существенно приблизиться к НАТО. Об этом заявил глава Военного комитета Альянса генерал Петр Павел в интервью изданию Deutsche Welle.

"Украина уже провела впечатляющие оборонительные реформы и куда сильнее приблизилась к НАТО, но еще есть работа, которую необходимо выполнить", - подчеркнул он.

Павел отметил, что НАТО и отдельные страны-члены Альянса будут продолжать поддерживать Украину, ведь ее стабильность и независимость, как и преданность демократии и верховенству права, является ключом к евроатлантической безопасности.

Отвечая на вопрос о том, является ли реалистичной цель Украины до 2020 года достичь совместимости своей армии с силами НАТО, он отметил, что украинские военные повышают ее, участвуя в учениях и миссиях альянса, в частности в Афганистане.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна станет членом НАТО в ближайшие десять лет.

 

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Теги: Украина, НАТО, НАТО-Украина, военные
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ГенийПрошлого    22.03.2018, 09:40
Оценка:  -2
ГенийПрошлого
Уже давно пора!!! НАТО это высокие технологии, ценность жизни солдата, гарантия безопасности государства.
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