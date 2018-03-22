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Комиссия Госдумы РФ оправдала обвиненного в домогательствах депутата

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Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики не нашла нарушений в поведении обвиненного в домогательствах по отношению к журналисткам депутата Леонида Слуцкого.
Обвиненного в домогательствах Слуцкого оправдали
Обвиненного в домогательствах Слуцкого оправдали
Пресс-служба Госдумы РФ

Комиссия Госдумы России по вопросам депутатской этики не нашла нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого, которого обвинили в домогательствах. Об этом в среду, 22 марта, сообщают РИА Новости.

Отмечается, что заседание длилось около часа. На него пришли журналистки, которые выдвинули обвинения в адрес депутата - продюсер телекомпании Дождь Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова.

Сам депутат на заседание опоздал.

"Мы выслушали мнение наших коллег, выслушали мнение господина Слуцкого, и считаем, что комиссия не находит поведенческих нарушений у Слуцкого", - сказал глава комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Отари Аршба.

Напомним, ранее сообщалось, что в России продюсер телеканала Дождь Дарья Жук обвинила в домогательствах депутата Госдумы из фракции ЛДПР Леонида Слуцкого. Ранее с публичными обвинениями выступила заместитель главного редактора телеканала RTVi Екатерина Котрикадзе.

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Теги: Госдума РФ, депутат, Журналисты, обвинения, секс-скандал, сексуальні домагання
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Источник: korrespondent.net

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