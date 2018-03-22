В Москве полицейский пытался задушить подчиненного

Во время совещания в отделе МВД начальник весьма эмоционально отчитывал майора. Потом завязалась драка, в ходе которой подчиненного пытались задушить.

В Москве начальник отдела Министерства внутренних дел России пытался задушить майора. Об этом в четверг, 22 марта, пишет Life со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Отмечается, что инцидент произошел во время совещания в отделе МВД, когда начальник весьма эмоционально отчитывал майора.

Потом он подошел и толкнул подчиненного. В результате завязалась драка, в ходе которой майора пытались задушить.

После этого конфликта майора уволили.

Напомним, ранее в подмосковном городе Королев полицейские за 55 тысяч рублей позволили банде ограбить магазин.

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