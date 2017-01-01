В Словакии назначили новое правительство
Президент Словакии Андрей Киска назначил социал-демократа Петера Пеллегрини новым премьер-министром после того, как его предшественник Роберт Фицо подал в отставку из-за убийства журналиста Яна Куцяка. Как сообщает издание Aktuality, Пеллегрини принял присягу, и после этого Киска вручил ему указ о назначении премьером.
Затем началась церемония назначения членов его кабинета.
По сравнению с предыдущим кабинетом в правительстве Пеллегрини изменились министр культуры, председатель Департамента юстиции и министр здравоохранения.
Новое правительство сегодня соберется на свое первое заседание, на котором будет принято его программное заявление. В течение месяца правительство должно получить вотум доверия парламента.
Голосование за доверие правительству может пройти уже в пятницу, 23 марта.
Напомним, 20 марта Киска отказался назначать новое правительство в том составе, который был предложен коалицией.
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