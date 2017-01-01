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В Словакии назначили новое правительство

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Возглавил новый Кабмин Словакии социал-демократ Петер Пеллегрини. В правительстве изменились министр культуры, председатель Департамента юстиции и министр здравоохранения.
Президент Словакии Андрей Киска
Президент Словакии Андрей Киска

Президент Словакии Андрей Киска назначил социал-демократа Петера Пеллегрини новым премьер-министром после того, как его предшественник Роберт Фицо подал в отставку из-за убийства журналиста Яна Куцяка. Как сообщает издание Aktuality, Пеллегрини принял присягу, и после этого Киска вручил ему указ о назначении премьером.

Затем началась церемония назначения членов его кабинета.

По сравнению с предыдущим кабинетом в правительстве Пеллегрини изменились министр культуры, председатель Департамента юстиции и министр здравоохранения.

Новое правительство сегодня соберется на свое первое заседание, на котором будет принято его программное заявление. В течение месяца правительство должно получить вотум доверия парламента.

Голосование за доверие правительству может пройти уже в пятницу, 23 марта.

Напомним, 20 марта Киска отказался назначать новое правительство в том составе, который был предложен коалицией.

 

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Теги: президент, Словакия, правительство, назначение, кадровая ротация, Андрей Киска
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Источник: korrespondent.net

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