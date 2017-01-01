На Мальдивах отменили чрезвычайное положение

Президент Мальдив отменил чрезвычайное положение, которое было введено в стране в начале февраля. В регионе опять разрешены акции протеста.

На Мальдивских островах сняли 45-дневное чрезвычайное положение, которое объявило вне закона протесты в связи с политическими потрясениями в цепочке островов мусульманского большинства в мусульманском регионе. Соответствующее решение принял президент Абдулла Ямен, сообщает Reuters.

В частности, Ямен отменил ЧП, которое он наложил из-за проведения акций после того, как решением Верховного суда было отмены обвинительные приговоры против девяти лидеров оппозиции и приказал своему правительству освободить тех, кто содержался в тюрьме.

Он распространил чрезвычайное положение всего на 45 дней с одобрения парламента, что было вызвано акциями протеста.

"Несмотря на то, что по-прежнему существует незначительная угроза национальной безопасности, нация теперь может продолжать жить без дальнейших потерь, и по рекомендации Службы безопасности, и в целях содействия нормальной жизни президент решил снять чрезвычайное положение", - сказал его представитель в своем заявлении.

Напомним, 5 февраля президент Мальдив Абдулла Ямин объявил чрезвычайное положение в стране после решения Верховного суда освободить ряд политических лидеров и распространения информации о возможном импичменте.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet