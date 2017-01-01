В Чехии произошел взрыв на химзаводе: шесть погибших

Причина взрыва на заводе компании Synthos пока неизвестна. Полиция перекрыла территорию возле предприятия. Прибыли вертолеты медицинской службы.

В чешском городе Кралупы-над-Влтавой произошел взрыв на химическом заводе компании Synthos. Об этом сообщает iDNES в четверг, 22 марта. Химзавод принадлежит компании Unipetrol.

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По информации спасательных служб, шесть человек погибли, многие получили ранения. Количество пострадавших устанавливается.

Также пока неизвестна причина взрыва. Полиция перекрыла территорию возле предприятия. Прибыли вертолеты медицинской службы.

Отметим, что этот завод находится в 20 км от Праги. Он принадлежит компании Unipetrol.

Напомним, 15 марта на химическом заводе в американском городе Крессон (штат Техас) произошел взрыв.