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В Чехии произошел взрыв на химзаводе: шесть погибших

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Причина взрыва на заводе компании Synthos пока неизвестна. Полиция перекрыла территорию возле предприятия. Прибыли вертолеты медицинской службы.
Взрыв на химзаводе возле Праги
Взрыв на химзаводе возле Праги
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В чешском городе Кралупы-над-Влтавой произошел взрыв на химическом заводе компании Synthos. Об этом сообщает iDNES в четверг, 22 марта. Химзавод принадлежит компании Unipetrol.

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По информации спасательных служб, шесть человек погибли, многие получили ранения. Количество пострадавших устанавливается.

Также пока неизвестна причина взрыва. Полиция перекрыла территорию возле предприятия. Прибыли вертолеты медицинской службы.

Отметим, что этот завод находится в 20 км от Праги. Он принадлежит компании Unipetrol.

Напомним, 15 марта на химическом заводе в американском городе Крессон (штат Техас) произошел взрыв.

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Теги: видео, Чехия, завод, полиция, взрыв, Прага, погибли, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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