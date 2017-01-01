Скандал с Cambridge Analytica: что ждет Цукерберга

Компания Cambridge Analytica, которую связывают с Дональдом Трампом, использовала данные миллионов пользователей Facebook. Корреспондент.net разбирается, что может грозить основателю Facebook Марку Цукербергу и другим фигурантам.

Компания Facebook и ее основатель Марк Цукерберг попали в серьезный скандал из-за утечки персональных данных 50 миллионов пользователей соцсети. Он уже стал причиной колоссальных финансовых потерь для Цукерберга В незаконном получении и использовании этих данных обвиняют компанию Cambridge Analytica. Корреспондент.net разбирался кто в чем виноват, и что им за это грозит.

Реакция Facebook в лице Марка Цукерберга

Основатель компании Facebook Марк Цукерберг признал вину соцсети в утечке персональных данных.

Он заявил, что личные данные действительно использовались, но исследователем (имя которого не называется) для академических целей. Все правила конфиденциальности при этом были соблюдены.

Как данные попали сторонним компаниям, в том числе Cambridge Analytica, точно неизвестно.

Говорят о том, что миллионы пользователей Facebook сами "передали" свои данные через стороннее приложение "Это ваша цифровая жизнь". Этот тест позволил собрать информацию о профилях пользователей.

Цукерберг заявил, что Facebook пересмотрит отношения с разработчиками, и советует пользователям удалить или тщательно выбирать сторонние приложения.

На своей странице Цукерберг среди прочего написал: "Я основал Facebook и я отвечаю за то, что происходит на платформе".

Также он пообещал изучить приложения, имевшие доступ к личной информации до 2014 года, провести "криминалистический аудит" приложений и заблокировать ненадежные или подозрительные приложения.

Для этой работы и непосредственно ситуации с Cambridge Analytica в Facebook наняли отдельную команду для расследования.

Этот скандал привел к тому, что Цукерберг за один день потерял шесть миллиардов долларов.

Связь Cambridge Analytica с Трампом и Россией

Cambridge Analytica - это консалтинговая компания в Лондоне. Именно ее обвиняют в получении и использовании личных данных 50 миллионов пользователей Facebook.

В 2016 году компания сотрудничала со штабом президента США Дональда Трампа, в частности, с его экс-главой Стивеном Бэнноном. Утечка личных данных пользователей позволила ей разработать технологии для кампании Трампа.

Расследуют связь Cambridge Analytica с Дональдом Трампом (фото: EPA/UPG)

Сейчас в США спецпрокурор изучает связи Трампа с компанией Cambridge Analytica

Глава аналитической компании Cambridge Analytica Александр Никс заявил, что готов уйти в отставку, если это поможет спасти компанию.

Кроме США Cambridge Analytica приписывают еще и связь с Россией.

Одним из разработчиков теста "Это ваша цифровая жизнь", через который якобы произошла утечка данных, был Александр Коган, имеющий русские корни. Также доктор сотрудничал с создателем технологии сбора психометрических данных с помощью социальных сетей Михалом Косински в Психометрическом центре Кембриджа.

Вуз опроверг информацию о том, что исследования Когана могли стать причиной того, в чем обвиняют компанию. По словам Косински, все их научные исследования открыто обсуждались.

"Меня сделали козлом отпущения и в Facebook, и Cambridge Analytica. Все, что мы делали было абсолютно законно. Моей ошибкой было то, что я не задавал достаточно вопросов" - заявил Доктор Александр Коган в интервью BBC.

Что грозит Цукербергу и КО

Основателя соцсети Facebook Марка Цукерберга вызвали в Европарламент для объяснений по делу Cambridge Analytica.

Цукерберга вызвали в Европарламент для объяснений (фото: EPA/UPG)

Деятельность Facebook взялась проверять федеральная комиссия США по торговле. Там расследуют, соответствует ли деятельность компании указу, согласно которому она обязана сообщить пользователям все подробности об использовании их персональных данных и получить на это разрешение.

Из-за злоупотребления персональными данными миллионов людей глава британской комиссии по вопросам информации подал обращение в суд, в котором просит разрешить обыск офисов Cambridge Analytica в Лондоне.

Также в Британии изучают, были ли использованы украденные из "Фейсбука" персональные данные для оказания влияние на выборы в США, в которых победил Дональд трамп. Делом заведует управляющий британской комиссии по информации Элизабет Денам.