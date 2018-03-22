Россиянин научил обезьяну пить водку залпом и закусывать
В Сети появилось видео, где обезьяна в клетчатой рубашке по кличке Яша охотно пьет водку и закусывает яблоками. Видео опубликовано на канале 7 Deadly Sins в YouTube.
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Русскоговорящий хозяин обезьянки сопровождает процесс большим количеством ненормативной лексики и уговаривает животное растянуть водку на два присеста. Как говорит автор видео, животное употребляет спиртное "за честные выборы".
Очевидно, что видео было снято накануне президентских выборов-2018 в России.
“Сейчас Яша в честь выборов е*нет. Давай, Яша, чтобы в России жить нормально стало“, – подбадривает зверушку владелец.
Предупреждение: видео содержит ненормативную лексику
По всей видимости, обезьянка пьет в компании хозяина не первый раз, поскольку она делает это “профессионально“.
Напомним, в Колумбии уличная собака усыновила обезьяну.