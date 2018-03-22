Россиянин научил обезьяну пить водку залпом и закусывать

"В пьяном состоянии Яков Николаевич дурной" – рассказывает хозяин, он же собутыльник животного.

Обезьяна Яша пьет водку "за честные выборы" Скриншот из видео

В Сети появилось видео, где обезьяна в клетчатой рубашке по кличке Яша охотно пьет водку и закусывает яблоками. Видео опубликовано на канале 7 Deadly Sins в YouTube.

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Русскоговорящий хозяин обезьянки сопровождает процесс большим количеством ненормативной лексики и уговаривает животное растянуть водку на два присеста. Как говорит автор видео, животное употребляет спиртное "за честные выборы".

Очевидно, что видео было снято накануне президентских выборов-2018 в России.

“Сейчас Яша в честь выборов е*нет. Давай, Яша, чтобы в России жить нормально стало“, – подбадривает зверушку владелец.

Обезьяна пьет за честные выборы 0:00 / 01:24

Предупреждение: видео содержит ненормативную лексику

По всей видимости, обезьянка пьет в компании хозяина не первый раз, поскольку она делает это “профессионально“.

Напомним, в Колумбии уличная собака усыновила обезьяну.