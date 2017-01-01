В США самолет жестко сел на пляже

Пилот решил приземлиться на берегу реки Колумбия, когда с самолетом возникли проблемы. Как только шасси коснулось земли, воздушное судно перевернулось.

В США 67-летний мужчина решил приземлиться на берегу реки Колумбия, когда понял, что с самолетом возникли проблемы. Соответствующее видео в четверг, 22 марта, публикует ТСН.

Отмечается, что как только шасси коснулось земли, самолет перевернулся. Его несколько метров протащило по земле.

Пилот воздушного судна отделался незначительными повреждениями.

Напомним, ранее появилось видео полета самого большого в мире транспортного самолета Ан-225 Мрия после ремонта и модернизации.

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