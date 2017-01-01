Саркози отверг обвинения в финансовых манипуляциях

Власти не предъявили ему никаких вещественных доказательств во время допроса, заявил экс-президент Франции. Семья Муаммара Каддафи оклеветала его, уверен Саркози.

Экс-президент Франции Николя Саркози отверг обвинения в финансовых махинациях во время своей предвыборной кампании в 2007 году. Об этом он заявил в четверг, 22 марта.

"Меня обвиняют без предъявления каких-либо доказательств, а лишь по заявлениям Каддафи и его семьи", - отметил Саркози.

Он также назвал ложным заявление французского бизнесмена ливанского происхождения Зияда Такиеддина о том, что тот был посредником при передаче чемоданов с деньгами от ливийской стороны в МВД Франции, которое тогда возглавлял Саркози. Деньги якобы использовались для финансирования его кампании.

В отношении Николя Саркози открыто официальное расследование в незаконном финансировании своей избирательной гонки и расхищении ливийских госфондов. Экс-президент Франции был под стражей в течение суток, затем его отпустили домой.

Прокуратура начала расследования по данному обвинению еще в 2013 году.

Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год. Он намеревался участвовать в выборах в 2017 году, однако проиграл в праймериз партии "Республиканцев" Франсуа Фийону.

Источник: Русская служба DW

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