Обзор СМИ: Почему Трамп боится Путина

На этот вопрос пытается ответить New York Times. Также в обзоре - о всесилии Facebook, Google и Apple и как правильно лечить спину.

Почему Трамп боится Путина?

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Почему Дональд Трамп так боится Владимира Путина? Такой вопрос в редакционной статье ставит американская New York Times.

Искать ответ газету побудило заявление бывшего главы ЦРУ Джона Бреннана, который выразил в интервью мнение, что у русских “есть вещи, которые они могут рассказать“ об американском президенте.

Именно этим объясняют “благосклонность“ американского президента к своему российскому коллеге и отсутствие адекватного ответа на “агрессивное поведение и подлые действия“ Кремля, отмечает издание.

По словам New York Times, несоответствие политики Трампа жестким антироссийским шагам его администрации становится все более очевидным, а заявления президента о необходимости наладить отношения с Кремлем, чтобы предотвратить новую “гонку вооружений“, не являются убедительными.

Если господин Трамп не является лакеем Путина, то пора это доказать New York Times

“Работать с Россией и предотвратить гонку вооружений несомненно важно. Но трудно понять, как похвалы и попустительство хулигану помогут продвинуть американские интересы. Это не тот подход, который Трамп применяет к врагам вроде Северной Кореи или Ирана и даже к некоторым союзникам“ , - пишет издание.

“Если господин Трамп не является лакеем Путина, то пора это доказать“, - констатирует New York Times.

Facebook, Google, Apple и Amazon угрожают демократии

Скандал с компанией Cambridge Analytica доказал, что крупные технологические компании вроде Facebook, Google, Apple и Amazon стали “слишком большими и слишком мощными“, поэтому пришло время разработать новые правила, регулирующие их деятельность.

К этому в редакционной статье призывает британская Guardian.

По мнению издания, Facebook попал в затруднительное положение потому, что в отличие от Apple и Amazon не продает реального продукта. Зато его товар - это пользователи.

“Наиболее прибыльный актив компании - это частные информационные автопортреты, которыми люди делятся с сайтом. Скандал с Cambridge Analytica свидетельствует, что не стоит доверять такую ​​информацию Facebook“, - отмечает газета.

Она называет Facebook, Apple, Google и Amazon олигополией - то есть ограниченной группой компаний, которые доминируют на рынке и делают почти невозможным появление конкурентов.

Таких примеров в аналоговой экономике было уже немало, и именно для предотвращения таких ситуаций еще в прошлом веке появились антимонопольные законы.

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Но их очень трудно применять в случае с этими диджитал-гигантами.

“Когда писались законы, действующие сейчас, особенности деятельности этих компаний нельзя было даже представить. Их могущество можно сравнить с мощью правительств, которые их регулируют. Это плохо для рынка, плохо для потребителей и плохо для демократии“, - резюмирует Guardian.

Москва может раскрыть данные о британских агентах?

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В Британии опасаются, что Москва может раскрыть имена и личные данные агентов MI6 и дипломатов, работающих в России.

Как пишет в “эксклюзивном“ материале газета Independent, таким может быть ответ Кремля на обвинения со стороны Лондона в причастности к отравлению экс-шпиона Сергея Скрипаля.

По словам газеты, такие действия нарушат стандартный протокол, согласно которому правительства не раскрывают персональные данные агентов других стран, ведь это сделает их уязвимыми для вражеских нападений, в том числе, и террористических атак.

Как опасаются британские чиновники, Кремль может начать с 23 британских дипломатов, которых Россия высылает из страны в ответ на аналогичные действия Лондона.

“Есть также и опасения, что Москва может распространить еще больше информации о британских спецслужбах и разведке, возможно, с помощью платформы вроде WikiLeaks, которую в прошлом уже использовали для разоблачения секретов Запада“, - пишет издание.

На фоне этих опасений раздаются призывы к сдержанности и осторожности - причем, и с российской стороны также.

Бывший высокопоставленный российский дипломат, которого анонимно цитирует Independent, заявил: “Надо быть особенно бдительными. И россияне, и британцы, работающие в разведке, имеют общих врагов в лице исламистских террористов и окажутся в опасности, если обе страны начнут идентифицировать офицеров с другой стороны“.

Спину лекарствами не вылечишь

Таблетки, уколы и операции, которые прописывают миллионам людей, страдающими из-за боли в спине, не эффективны, заявляют ученые.

Они выяснили, что гораздо более действенным средством борьбы с подобными заболеваниями является физическая активность, но многие врачи почему-то не говорят об этом пациентам, пишет The Times.

“Физические упражнения и психотерапия - единственное, что работает в большинстве случаев хронической боли в спине. Но слишком многие верят в ложный миф, что отдых - лучшее, что можно сделать при таких заболеваниях“, - отмечает газета со ссылкой на материал, который опубликовали в известном медицинском журнале The Lancet.

По данным The Times, от боли в спине страдают почти 500 млн людей по всему миру, но врачи редко честно говорят пациентам, что магической таблетки нет.

“Мы не понимаем, что вызывает большую часть разновидностей боли в спине“, - заявил Мартин Андервуд из университета Уорвика, один из авторов статьи.

Операции, которые назначают пациентам, часто только усугубляют симптомы, так же, как и опиоидные препараты вроде трамадола, кодеина и морфина.

Поэтому в таких ситуациях работать надо с психологическим состоянием пациента, цитирует The Times Андервуда.

Обзор подготовила Яна Люшневская, Служба мониторинга BBC