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Индия испытала крылатую ракету с головкой самонаведения

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Ракета БраМос с индийской головкой самонаведения поразила цель на испытании с "заданной точностью". Ракетами планируют вооружить истребители Су-30МКИ.
Ракету БраМос можно запустить на 450 километров
Ракету БраМос можно запустить на 450 километров

Индия провела успешные испытания крылатой ракеты БраМос с головкой самонаведения. Об этом сообщает Интерфакс в четверг, 22 марта.

Отмечается, что совместная российско-индийская компания БраМос реализует программу Make in India, в рамках которой планируется производить различные системы оружия и их компоненты на территории Индии.

"Сегодня проведены испытания крылатой ракеты БраМос с головкой самонаведения индийского производства", – говорится в сообщении.

Отмечается, что цель была поражена с "заданной точностью".

Ранее впервые была успешно испытана ракета БраМос воздушного базирования. Сейчас модернизацию проходят 40 истребителей Су-30МКИ ВВС Индии, которые станут носителями крылатых ракет БраМос.

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Теги: Россия, армия и вооружение, самолет, Индия, ракета, оружие, истребитель, самолеты
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Источник: korrespondent.net

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