Индия испытала крылатую ракету с головкой самонаведения
Индия провела успешные испытания крылатой ракеты БраМос с головкой самонаведения. Об этом сообщает Интерфакс в четверг, 22 марта.
Отмечается, что совместная российско-индийская компания БраМос реализует программу Make in India, в рамках которой планируется производить различные системы оружия и их компоненты на территории Индии.
"Сегодня проведены испытания крылатой ракеты БраМос с головкой самонаведения индийского производства", – говорится в сообщении.
Отмечается, что цель была поражена с "заданной точностью".
Ранее впервые была успешно испытана ракета БраМос воздушного базирования. Сейчас модернизацию проходят 40 истребителей Су-30МКИ ВВС Индии, которые станут носителями крылатых ракет БраМос.
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