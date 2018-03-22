В парламенте Нидерландов пытался повеситься мужчина

Мужчина, который попытался совершить суицид, находился на общественной галерее парламента.

В Нидерландах в зале парламента в Гааге пытался повеситься мужчина.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой нидерландские СМИ.

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Пытавшийся совершить суицид мужчина находился на общественной галерее парламента. Он вел себя крайне нервозно, после чего привязал шнур к перилам галереи, накинул петлю на шею и прыгнул.

К мужчине на помощь бросились социальные работники и депутаты, которые его подняли. В парламент сразу прибыла полиция и скорая помощь, которая госпитализировала мужчину.

Проходившие в сессионном зале дебаты были прекращены, а все участники эвакуированы. На опубликованном видео нидерландскими СМИ виден испуг депутатов и слышен звук падения тела.

Сообщается, что мужчина является активистом, который в течение последних двух месяцев митинговал перед зданием парламента против криминализации легких наркотиков.

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В своем Facebook мужчина заранее написал о намерении повеситься в парламенте, дабы обратить на себя внимание политиков.

“Простите мне этот поступок, я должен сделать это, чтобы разбудить политиков“, - написал он.

Напомним, 29 ноября в Гааге во время заседания международного трибунала по бывшей Югославии, хорватский генерал Слободан Пральяк принял яд после того, как огласили вердикт апелляционной инстанции.