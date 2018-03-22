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Литва рассматривает вопрос высылки российских дипломатов

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Президент Литвы заявила, что предлагает свою полную поддержку правительству британского премьер-министра Терезы Мэй. Сейчас в стране рассматриваются аналогичные меры против российских дипломатов.
Даля Грибаускайте заявила о возможности выслать российских дипломатов
Даля Грибаускайте заявила о возможности выслать российских дипломатов

Литва также может выслать из страны российских дипломатов после отравления Сергей Скрипаля в Великобритании. Об эт ом в четверг, 22 марта заявила президент страны Даля Грибаускайте, сообщает The Associated Press.

Отвечая на вопрос, может ли Литва принять поступить так же, как и Великобритания, она ответила: "мы рассматриваем такие меры.

Также на саммите Евросоюза в четверг в Брюсселе Грибаускайте заявила, что предлагает свою полную поддержку правительству британского премьер-министра Терезы Мэй.

Напомним, Британия выслала 23 российских дипломатов из страны из-за отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля, в котором подозревают Россию.

Позже в Польше также заявили о готовности выслать российских дипломатов.

 

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Теги: Россия, Литва, международные отношения, Великобритания, дипломатические отношения, Даля Грибаускайте, санкции против России, агрессия России, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
aprilin    22.03.2018, 16:47
Оценка:  0
aprilin
...ату...их..
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